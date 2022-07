La Flandre débloque 100 millions d’euros afin de combler la pénurie de main d’œuvre

Afin de résoudre le problème de pénurie d’emplois et d'amener le plus grand nombre de personnes possible à travailler, le gouvernement flamand a signé un nouvel accord sur l'emploi. Toute personne qui embauche un chômeur de longue durée bénéficiera d'une réduction de l'ONSS. Et les chômeurs de longue durée qui suivront une formation pour une profession en pénurie recevront une prime. Ce ne sont là que quelques exemples des mesures pour lesquelles le gouvernement flamand réserve environ 100 millions d'euros au cours des deux prochaines années.