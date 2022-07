La piscine en plein air Flow a rouvert à Anderlecht

La piscine estivale de 17 mètres sur 7 est désormais ouverte tous les jours de midi jusqu'en soirée. Les visiteurs peuvent s'y rendre sur rendez-vous (jusqu'à trois jours à l'avance) pour une séance de 45 minutes de barbotage ou de session olympique.

Nouveauté cette année: les réservations en ligne octroieront un petit prix aux adultes (2 euros) et aux jeunes de 12 à 17 ans (1,50 euros) comme aux enfants (entre 6 et 11 ans, pour 1 euro). L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans, mais ceux-ci devront impérativement être accompagnés d'une personne majeure qui, elle aussi, se baigne. Des vestiaires sont prévus pour les petits objets de valeur.

Les sessions matinales font également leur apparition, le mardi. Les lève-tôt pourront ainsi profiter de la douceur de l'eau entre 08h30 et 09h15. Les femmes auront également l'occasion de se retrouver entre elles le samedi matin.

De plus, la baignade sera cette année aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Des cours de natation pour débutants sont également au programme.

Outre le papillon, la brasse et autre crawl, l'été sera parsemé d'activités sportives, comme des séances de yoga, d'aquagym et d'initiation à la boxe, ou créatives avec des projections cinéma et des ateliers pour enfant. Après la trempette, un kiosque permettra de se restaurer.

Quant aux distraits qui auraient oublié maillot et essuie de bain à la maison, qu'ils se rassurent: la piscine en propose.