La société flamande de transports publics De Lijn va pouvoir déterminer elle-même ses prix, une première

De Lijn attendait impatiemment un nouveau contrat de gestion pour la période 2023-2027. Le précédent avait expiré en 2020 et était prolongé tacitement depuis.

Le nouveau contrat est une petite révolution pour De Lijn, qui obtient beaucoup plus d'autonomie. L'entreprise de transport est non seulement autorisée à rendre son offre plus flexible, mais aussi à déterminer elle-même le prix des billets de tram et de bus, à l'exception des tarifs sociaux. Jusqu'à présent, toute modification des tarifs devait être soumise au gouvernement flamand.