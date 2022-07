Les écoles de 20 communes de la périphérie flamande de Bruxelles pourront donner la priorité aux néerlandophones

Dès la prochaine année scolaire, les écoles de 20 communes de la périphérie flamande de Bruxelles (Vlaamse Rand) pourront donner la priorité aux élèves néerlandophones lors des inscriptions. La mesure concerne 136 écoles primaires et 35 écoles secondaires. "De plus en plus d'élèves francophones s'inscrivent dans les écoles de la périphérie flamande. Par conséquent, il y a moins de place pour les enfants néerlandophones ou les enfants qui habitent dans l’une de ces communes", justifie le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA).