Mathieu Michel a-t-il obtenu son poste au gouvernement grâce à son nom de famille ?

"J’ai été président du Collège provincial du Brabant wallon durant 10 ans, et j’ai une expérience politique de 20 années", a expliqué Mathieu Michel lors du débat. "Certes, c’était principalement au niveau local et provincial. Mais j’ai rapidement perçu une grande différence entre le niveau local et fédéral".

Pour le politologue Dave Sinardet, le secrétaire d’Etat symbolise aujourd’hui un phénomène typiquement belge. "Monsieur Michel est un emblème de cette tendance en politique belge. Cela fait des années que ces dynasties existent, on peut d’ailleurs nommer cela du népotisme", a-t-il souligné. "Il y a 5 ou 10 ans, la moitié des présidents de partis étaient des fils ou filles d’autres politiciens importants. C’était d’ailleurs aussi le cas de Charles Michel (à l’époque président du MR, ndlr). On remarque la tendance au sein du gouvernement, où il y a beaucoup d’ « enfants de… ». Et c’est très différent de ce que l’on peut constater dans d’autres pays comme les Pays-Bas ou l’Irlande", précise Dave Sinardet.