Coupe du monde dames de hockey : les Red Panthers débutent par un succès 4-1 contre l'Afrique du Sud

La Belgique a remporté son premier match du groupe D de la Coupe du monde féminine de hockey, dimanche à l'Estadio Olympico de Terrassa, près de Barcelone, en Espagne. Les Red Panthers, 5e au classement de la FIH, se sont imposées 4-1 face à l'Afrique du Sud, (FIH 15) avec deux buts inscrits sur pc par Stephanie Vanden Borre (17e et 18e) et deux autres par Charlotte Englebert en fin de match, toujours sur pc (53e) et d'un tir de près (57e). L'Afrique du Sud a sauvé l'honneur via Jean-Leigh du Toit, sur la même phase (24e).