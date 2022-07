La variole du singe continue de se propager en Europe, "de plus en plus de patients en Belgique aussi"

En Belgique, 117 cas du virus de la variole du singe ont été signalés selon les chiffres les plus récents. "Nous n'avons pas encore détecté d'infections chez les femmes et les enfants", précise Patrick Soentjens. "Les personnes les plus à risque sont celles qui ont plusieurs partenaires sexuels".

Selon le spécialiste en maladies infectieuses, il est très important de se concentrer sur les mesures de base. "Les personnes infectées doivent être maintenues en isolement pendant 21 jours ou plus. Nous devons en outre retrouver le plus rapidement possible les contacts rapprochés de ces patients et possiblement les isoler à leur tour, ou du moins s'assurer qu'ils restent attentifs en cas de symptômes."

"Il faut également être attentifs aux lésions atypiques", poursuit l’expert. "Les gens arrivent parfois avec quelque chose qui ressemble à une piqûre de moustique. Nous devons alors être en mesure de distinguer avec précision s'il s'agit d'une piqûre ou de la variole du singe."