Des attaques contre la Vivaldi et une danse sur ABBA : De Wever fête l’été avec les membres de la N-VA

Après l'édition de l'année dernière, où De Wever avait été contraint par la crise sanitaire de "parler tout seul" dans le Nekkerhal, les membres de la N-VA étaient de retour à Malines pour la fête d'été annuelle du parti.

Le discours du président s'est concentré sur les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. "Nous vivons une époque turbulente", a déclaré Bart De Wever. "Géopolitiquement et économiquement, l'incertitude est grande". D’après le leader de la N-VA, les gens recherchent dès lors "des administrateurs solides et des négociateurs expérimentés", des éléments dont dispose son parti, estime-t-il.

Bart De Wever a ainsi fait l'éloge des excellences flamandes de la N-VA, en faisant notamment référence aux réformes dans le domaine de l'enseignement introduites par le ministre en charge Ben Weyts, ou encore à la politique climatique de Zuhal Demir, qui selon lui est une politique "concrète mais aussi réalisable et abordable".

Pour De Wever, le gouvernement fédéral s'en sort beaucoup moins bien. A ses yeux la Vivaldi mène une politique "diamétralement opposée aux intérêts d’une Flandre productive". Il a ainsi pointé du doigt la forte pression fiscale sur le travail, le retard des grandes réformes du marché du travail, la lenteur de la mise en œuvre des sentences sur la justice, la crise d'accueil en matière d'asile et de migration et la fermeture - de la plupart - des centrales nucléaires dans un contexte de grande agitation sur les marchés internationaux de l'énergie. La pression fiscale, le déficit budgétaire, les dépenses publiques élevées et la perte de pouvoir d'achat sont, selon le président de la N-VA, "intenables et inacceptables".

L'autonomie de la Flandre est, selon Bart De Wever, la seule solution, mais pour ce faire, la N-VA doit rester le plus grand parti flamand en 2024, "même si cela signifie se battre". Le parti d'extrême droite Vlaams Belang se bat également pour l'indépendance de la Flandre, mais selon le président de la N-VA, seul son parti peut réellement y parvenir.