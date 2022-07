Beaucoup moins de déchets dans les campings de Werchter que les autres années

Les campings de "The Hive" et de "The Hive Resort" ont affiché complet. Quelque 31.000 campeurs ont pris le départ depuis ces deux sites.

"Il y a beaucoup moins de déchets dans les campings que les autres années", déclare M. Bigaré. "Nous avons également remarqué qu'il y avait moins de déchets répandus dans la prairie. Nous sommes heureux que les festivaliers aient suivi nos consignes".

Le festival flamand accueillera sa prochaine édition du 29 juin au 2 juillet 2023. Ces quatre jours de rock seront la quarante-septième édition du Rock Werchter.