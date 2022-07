De nombreux hôpitaux flamands contraints de réduire leur offre de soins suite à la pénurie de personnel

La moitié des hôpitaux emploient actuellement du personnel intérimaire et des collaborateurs de projet pour pallier les besoins les plus importants. "Les collaborateurs de projet sont des employés qui travaillent de manière intérimaire pendant une période plus longue", explique Margot Cloet. "Elles sont beaucoup plus chères que les infirmières intérimaires ordinaires. Ce n'est donc pas une solution à long terme."

"Cette enquête montre à quel point le problème de la pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé est criant", déclare Margot Cloet. Malheureusement, le problème n'est pas simplement "soluble". Chaque secteur en Flandre a besoin de plus de mains. Travailler sur l'image et l'attractivité de la profession ne suffira pas. Nous devons donc prendre des mesures plus larges et structurelles."

"Par exemple, nous devrions augmenter le nombre d'heures que les étudiants sont autorisés à effectuer", suggère Margot Cloet. "Les retraités qui veulent encore travailler devraient pouvoir le faire de manière flexible, sans être pénalisés fiscalement. Dans le même temps, il faudrait déployer davantage de travailleurs flexibles."