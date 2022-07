La Ligue Braille propose un escape game dans le noir à Bruxelles

A Bruxelles vous pouvez participer jusqu’à dimanche prochain à l'"escape room in the dark". Pendant 45 minutes, les participants et participantes sont plongés dans le noir et doivent résoudre des énigmes leur permettant de retrouver la lumière du jour. L'association profite du succès populaire de cette activité ludique pour sensibiliser au quotidien des personnes aveugles et malvoyantes.