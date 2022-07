Un bonus à l’emploi pour les travailleurs flamands qui gagnent moins de 2.500 euros brut

Le bonus à l’emploi flamand avait été annoncé à la fin de l'année dernière ne sera versé pour la première fois qu'à la fin de cette année. Mais ceux qui y ont droit peuvent déjà communiquer leur numéro de compte à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire en ligne via Mijn Burgerprofiel.



Un travailleur dont le salaire mensuel brut est inférieur à 1800 euros bénéficiera de la prime maximale de 600 euros. Au-delà de ce seuil de 1800 euros, plus le salaire brut du travailleur augmente, plus la prime diminue. Dans le cas d’un travailleur à temps partiel, le salaire sera augmenté fictivement pour atteindre le seuil fixé pour la prime. Ensuite, le montant de la prime sera diminué au prorata. Plus de 730 000 travailleurs sont concernés.

Avec ce bonus à l'emploi, le gouvernement flamand veut donner un coup de pouce à ceux qui travaillent mais ont peu de revenus. La différence entre le fait de travailler et de ne pas travailler devrait également être plus importante, selon le ministre flamand de l'Emploi Jo Brouns (CD&V). "Parfois, la différence financière entre une allocation de chômage et un salaire est trop faible. Avec ce bonus à l'emploi, nous voulons encourager les gens à conserver leur travail ou à chercher un emploi."

"Nous devons récompenser les travailleurs", déclare également le ministre flamand des Finances Matthias Diependaele (N-VA). "De cette manière, nous leur offrons non seulement plus de pouvoir d'achat, mais nous les motivons également à se rendre au travail et à y rester."