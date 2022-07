L’examen d’entrée en médecine se justifie-t-il encore en Flandre avec la pénurie de généralistes ?

Sur 72 sites d’examen répartis en Flandre, ce mardi, 4.643 candidats tentaient d'obtenir leur ticket d'entrée pour la formation médicale. Toutefois, il ne suffisait pas de réussir l’examen. Seuls les 1.276 meilleurs candidats pourront commencer les études de médecine. La Flandre a en effet adopté le système de "numerus fixus", par lequel seuls les participants les mieux classés du programme peuvent entamer les études de médecine ou de dentisterie.

De nombreux médecins trouvent ce chiffre extrêmement bas, car dans de nombreux endroits, il y a déjà une pénurie de médecins. C'est également ce qu’a confirmé ce mardi matin Dirk Devroey, professeur de médecine générale à la VUB dans "De ochtend" sur Radio 1. "En premier lieu, nous constatons surtout une pénurie de généralistes. Il n'y en a pas assez pour que chaque commune ait un médecin. Mais dans les hôpitaux aussi, il est de plus en plus difficile de trouver des spécialistes. Cela concerne des spécialisations telles que l'anesthésie, la radiologie, la gériatrie et la médecine des soins intensifs."