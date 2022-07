Le projet de traité avec l'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées sera voté mercredi

La commission des Relations extérieures de la Chambre approuvera mercredi le texte qui prend place dans un projet plus vaste incluant également des traités d'entraide judiciaire avec les Émirats arabes unis et l'Inde. Le débat a montré le malaise des différents groupes politiques devant les relations diplomatiques avec l'Iran, pays au système autoritaire, frappé par des sanctions internationales, soutien de régimes honnis comme celui de Bachar El Assad en Syrie et accusé de soutenir des organisations terroristes.