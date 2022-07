Les plus de 65 ans et les personnes à risque devraient recevoir une 4e dose de vaccin

Actuellement en Belgique, 206.000 personnes immunodpérimées ont été vaccinées entre février et juillet 2022 et 330.000 devraient recevoir leur dose supplémentaire entre septembre et octobre. Environ 378.000 personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées entre mai et juillet 2022, elles devraient être 2.077.000 à recevoir une quatrième dose lors de cette campagne de rappel.

Au niveau des soins de santé, 460.000 personnes sont concernées par cette nouvelle dose. Les 50-64 ans représentent 1.820.000 doses à administrer, alors que les 18-50 ans sont 2.900.000. Les premiers boosters pour les plus de 12 ans représentent 1.700.000 personnes dans le pays.