Un employé belge d’une ONG détenu depuis février dans des conditions très difficiles en Iran

Aux Affaires étrangères, on a appris que l'employé de l'organisation humanitaire avait été arrêté dans la nuit du 24 au 25 février. Depuis lors, il est détenu dans une cellule de la capitale iranienne, Téhéran. Au début, il n'a pas été possible de dire qui il était ni pourquoi il avait été arrêté. Il ressort à présent qu'il s'agit d'Olivier Vandecasteele.

Olivier Vandecasteele a été actif comme travailleur humanitaire en Afghanistan pendant des années et, depuis 2015, en Iran en tant que "country director" pour diverses ONG. Il s'est efforcé de renforcer les contacts entre les autorités iraniennes et les principaux donateurs internationaux tels que l'Union européenne, les Nations unies et d'autres organisations internationales.

"Il a ainsi contribué de manière significative au succès des missions de développement et à l'accès aux soins de santé de base pour la population afghane qui a immigré en Iran", peut-on lire dans le communiqué de sa famille.

Olivier Vandecasteele est en isolement complet en prison. La famille a eu des contacts avec lui une fois, mais il n'a aucun contact avec ses avocats iraniens. À cause de la mauvaise alimentation, il a perdu beaucoup de poids et il a des problèmes de santé, selon sa famille.