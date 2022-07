Accueil des demandeurs d’asile : le gouvernement s'accorde sur une capacité d'urgence via la Défense

Le gouvernement intensifiera par ailleurs les campagnes cherchant à dissuader des demandeurs qui se trouvent dans d'autres Etats membres de l'UE d'entamer une nouvelle procédure en Belgique. Plus de 50 % des demandes d'asile ont déjà une demande correspondante dans un autre État membre de l'UE, dont les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Un centre "Dublin" -en référence à la procédure européenne qui détermine le pays européen, et lui seul, compétent pour examiner une demande d'asile- sera aménagé dans un centre existant à Zaventem, avec une capacité de 220 personnes. Il devra faciliter le retour des demandeurs dans le pays de leur premier enregistrement.

"La pression de l'asile devient énorme dans notre pays si les demandeurs d'asile ne retournent pas dans le premier pays d'arrivée de l'UE", a insisté Mme de Moor. Afin d'accélérer le flux sortant de demandeurs, ceux qui ont un emploi pourront sortir des centres d'accueil et libérer de la sorte de la place pour les autres. Le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) est appelé à prendre davantage de décisions. Leur nombre devrait se situer entre 2.200 et 2.500 par mois alors qu'il s'établissait à une moyenne de 1.600 entre janvier et mai. L'instance qui se prononce sur les demandes d'asile oeuvrait déjà à un plan visant à augmenter les décisions. Des recrutements sont également en cours.

Grâce à ces mesures, le gouvernement entend éviter le paiement d'astreintes prononcées par la justice parce que des demandeurs d'asile resteraient à la rue, a encore précisé la secrétaire d'Etat. "Le contribuable ne veut pas voir son argent servir à payer des astreintes".