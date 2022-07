La majorité donne son feu vert au traité controversé sur le transfèrement de prisonniers avec l’Iran

Plusieurs députés, notamment chez Ecolo-Groen et au CD&V, ont en outre regretté le peu d'informations reçues du gouvernement sur un texte aussi sensible. Il a fallu attendre mardi pour que l'information selon laquelle un travailleur humanitaire belge, Olivier Vandecasteele, était détenu en Iran depuis février soit révélée. Or, ce dossier fait craindre que le traité ne soit le cadre d'un échange particulièrement sensible: le travailleur humanitaire contre le diplomate iranien Assadolah Assadi condamné en 2021 en Belgique pour un projet d'attentat en France contre un rassemblement d'opposants.

Depuis 2018, quand les terroristes ont été arrêtés, la Belgique subit des pressions de l'Iran, a reconnu M. Van Quickenbore. Elle n'est pas la seule: ces dernières années, 49 ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Iran, 18 sont toujours en détention, dont M. Vandecasteele, et deux sont décédés, le premier par privation, le second a été exécuté.