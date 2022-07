Les PFAS largement répandues dans les eaux souterraines peu profondes flamandes

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) semblent répandus dans les eaux souterraines en Flandre. Elles ont été retrouvées dans 88% des puits de mesure examinés par l'agence flamande de l'environnement (VMM), sans qu'une source directe de pollution soit identifiée, écrivent Het Belang van Limburg et la Gazet van Antwerpen mercredi.