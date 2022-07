Tour de France : Clarke gagne l'étape mouvementée des pavés, van Aert sauve son maillot jaune

L'Australien Simon Clarke a remporté la 5e étape du Tour de France, mercredi, entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut. Après 157 km et 11 secteurs pavés, le coureur d'Israel-Premier Tech a devancé dans les derniers mètres le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) et le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Wout van Aert (Jumbo-Visma) a sauvé de justesse son maillot jaune, malgré une chute.