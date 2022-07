Wimbledon : David Goffin éliminé en quarts de finale par le N.1 britannique Cameron Norrie

"Ce fut un match très dur. Très long. Avec beaucoup de hauts et de bas", a-t-il confié après sa défaite. "J'ai eu énormément d'occasions, peut-être pas dans le cinquième set, mais dans tout le quatrième pour conclure. Je n'y suis pas parvenu. Il s'est montré un remarquable combattant. C'est la raison pour laquelle il figure dans le Top 10. Il est très régulier. Il est très solide et n'abandonne jamais. Ce fut le cas aujourd'hui. La manière dont il s'est battu, il mérite sa place en demi-finale", a réagi le Liégeois.

"Bien sûr, il y a énormément de déception, mais en fin de compte, ce fut un excellent tournoi. Je n'étais pas certain de le disputer (à la suite de sa blessure au psoas encourue à Roland-Garros, ndlr), et atteindre les quarts de finale, m'offre beaucoup de choses positives pour mon tennis et les prochains tournois."

Entre-temps, David Goffin échoue pour la quatrième fois de sa carrière en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et c'est Cameron Norrie qui pourra disputer sa première demi-finale, vendredi, contre Novak Djokovic (ATP 3), le triple tenant du titre. "S'il peut le battre avec l'aide du public ? On ne sait jamais. S'il joue le match de sa vie peut-être, et que Novak n'est pas au top, mais Novak, c'est Novak. Il joue encore mieux quand le public est contre lui. Novak est tout simplement un extra-terrestre et je ne sais pas comment faire pour battre un extra-terrestre", sourit-il.