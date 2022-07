Egalité des chances : le Parlement flamand autorise le gouvernement Jambon à quitter Unia

La N-VA s'est réjouie de cette sortie. "Unia est devenu un institut militant qui s'est en quelque sorte donné pour mission de faire comprendre à tous que notre société est structurellement raciste", a déclaré Nadia Sminate de la N-VA.

Un certain nombre d'organisations de la société civile ont réagi négativement au vote du décret plus tôt dans la journée. "Le gouvernement flamand a d'abord ignoré les critiques de la société civile et de neuf conseils consultatifs, et maintenant il rend également impossible le débat parlementaire sur cet important dossier", a déclaré le groupe d'organisations de la société civile comprenant la Ligue des droits de l'homme, KifKif et Ella.