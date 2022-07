La Flandre lance un projet de construction d'écoles dans lequel les épargnants pourront investir

Une nouveauté de ce programme est que les particuliers peuvent également investir dans le capital et donc devenir actionnaires d'une école de leur quartier. "Ce sera un investissement sûr qui rapportera à plus d'un titre", a expliqué le ministre Ben Weyts (N-VA) dans un communiqué.

Les 27 nouveaux projets sont répartis sur la Flandre et à Bruxelles. Il s'agit d'écoles primaires et secondaires, d'écoles d'enseignement spécialisé, d'académies d'art et d'un internat. Ensemble, ils représentent un investissement de plus de 400 millions d'euros.

Un nouvel appel pour une prochaine série de projets sera lancé cet automne. Au total, un milliard d'euros a été mis à disposition pour ce programme, a encore indiqué le ministre.