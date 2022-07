Les premières doses de vaccin contre la variole du singe sont arrivées en Belgique

Une première livraison de 3.040 vaccins contre la variole du singe est arrivée ce jeudi en Belgique. "Il s'agit d'un résultat tangible de l'Union européenne de la santé pour les citoyens", a souligné la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. Selon le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucken la vaccination débutera la semaine prochaine et sera réservée dans un premier temps aux prestataires de soins et les personnes ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée.