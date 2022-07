Prolongation du nucléaire : la ministre de l'Énergie espère un accord avec Engie d’ici le 21 juillet

"Notre objectif est aussi de ne pas partir en vacances" tant que cet accord n'est pas conclu, a ajouté Mme Van der Straeten (Groen), en parlant du 21 juillet comme étant "un peu la date-limite". La ministre a souligné qu'il lui restait "encore trois semaines". "Je ne m'agite pas, j'agis", a-t-elle affirmé en refusant d'"aller dans les détails" en pleine négociation avec Engie-Electrabel.

Le gouvernement a décidé, le 18 mars dernier et après de longues discussions, de prolonger l'activité des deux plus récents réacteurs nucléaires belges - Tihange 3 et Doel 4 - au-delà de l'échéance de 2025 fixée pour la fin du nucléaire en Belgique.

Des négociations sont en cours avec Engie-Electrabel, exploitant du parc nucléaire national, pour mettre en œuvre cette décision. Ces discussions apparaissent compliquées, l'opérateur ayant déjà indiqué à plusieurs reprises qu'à ses yeux, le délai pour réaliser une telle prolongation était dépassé.

La guerre menée depuis le 24 février par la Russie en Ukraine a été l'un des facteurs pris en compte dans cette décision, qui permettra de produire deux mégawatts (MW) d'électricité durant dix ans, a une nouvelle fois expliqué jeudi la ministre.