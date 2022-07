Un "guide d'inspiration" élaboré à Anvers pour des baptêmes estudiantins sans excès

Le guide d'inspiration, comme son nom l'indique bien, n'est pas un "cadre" figé pour les baptêmes et les rituels d'accueil. C'est un document avec une vision large, qui d'une part met en avant leurs points positifs et d'autre part indique comment on peut s'assurer que tout se fait en toute sécurité et de la manière appropriée pour tous les participants à ce type de célébrations.

Concrètement, parmi les conseils prodigués, il est suggéré d'organiser un moment de réflexion voire un questionnement anonyme après chaque événement, de faire suivre à un membre de l'organisation un cours sur les comportements transgressifs et la consommation d'alcool, de ne rabaisser personne et d'accepter un éventuel "non" d'un participant.

La ville souligne que le nouveau guide n'est pas un document final en soi, mais qu'il sera régulièrement évalué et adapté.