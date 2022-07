Après 5 ans d’absence Bob Dylan fera son retour en Belgique le 15 octobre prochain

Autre particularité: il s'agira d'un "concert sans téléphone". "Nous avons créé et proposé cette expérience sans téléphone lors de récentes tournées et nous sommes convaincus que tout le public en profite pleinement. Nous ouvrons davantage les yeux et nos sens sont plus aiguisés lorsque nous abandonnons un instant cette béquille technologique dont nous avons de plus en plus de mal à nous passer", peut-on lire dans un communiqué. Des exceptions pour raisons médicales sont toutefois prévues pour les spectateurs qui ont besoin de leur téléphone pour leur traitement.

Bob Dylan, alias Robert Allen Zimmerman, est âgé de 81 ans. L'auteur-compositeur-interprète, également peintre, sculpteur, réalisateur, acteur et poète, a vendu plus de 110 millions de disques dans le monde. Il est l'auteur de classiques de la chanson comme "Blowin' in the Wind", "The Times They Are a-Changin'" ou encore "Like a Rolling Stone".