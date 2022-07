L’UZ Brussel ne peut plus accueillir de patients en oncologie pédiatrique par manque de personnel

Le service d'oncologie pédiatrique de l'UZ Brussel situé à Jette et qui dépend de la VUB n'est plus en mesure d'accueillir de jeunes patients atteints d’un cancer qui doivent subir un traitement. Les petits patients qui suivent un traitement de suivi peuvent encore rester. L'UZ Brussel est confronté depuis un certain temps déjà à un manque de personnel.