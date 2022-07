Le nombre des nouvelles offres d’emploi a encore augmenté en Flandre

Le cabinet du ministre a également dressé un comparatif en remontant un peu plus dans le temps, ce qui permet de moins ressentir les effets saisonniers. Ainsi, fin juin 2022 et sur les onze moins qui ont précédé, le VDAB a reçu 407.072 offres d'emploi, soit une hausse de 41,9% par rapport à la période de 12 mois précédente (de juillet 2020 à juin 2021).

C'est surtout dans le secteur du tourisme et de l'horeca que le nombre d'offres d'emploi a le plus augmenté, de 75% en un an de temps, en raison de la reprise d'après-Covid.

Fin juin, le VDAB disposait de 87.130 offres à pourvoir alors que le nombre de demandeurs d'emploi a baissé. Au premier trimestre, le taux d'emploi s'élevait à 76,6%, un record. La Flandre table maintenant sur 80%.