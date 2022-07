Blessée par une bombe de la Grande Guerre, Maïté est aujourd’hui indemnisée en tant que victime de guerre

Maïté Roël a été blessée par une bombe de la Première Guerre mondiale alors qu'elle se trouvait en camp avec les scouts en 1992. Elle était alors âgée de 9 ans. "Une bombe non identifiable a dû être confondue avec une branche et a fini dans le feu de camp", raconte-t-elle. Lorsque la bombe a explosé, Maïté Roël a été touchée par des débris du mur de briques autour du feu de camp. "Ma jambe gauche ne tenait plus que par deux tendons."

Des années de rééducation à l'hôpital ont ensuite suivi. "Rien qu'au cours des six premiers mois, j'ai été opérée 20 fois. Ils ont pu sauver ma jambe gauche avec la peau et le muscle de mon estomac et de ma jambe droite", témoigne-t-elle.