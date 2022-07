Plan de protection contre les inondations : "Aujourd'hui, la Flandre n'est pas prête"

Près d'un an après les inondations meurtrières qui ont frappé l'est de la Belgique à la mi-juillet, un panel d'experts multidisciplinaires et internationaux a élaboré, à la demande des autorités flamandes, un plan en 10 points afin de mieux protéger la Région contre les inondations, ont indiqué samedi la ministre flamande des Travaux publics Lydia Peeters et son homologue à l'Environnement Zuhal Demir dans un communiqué. Parmi les recommandations, celle de désigner un commissaire chargé des eaux.