Westmalle instaure une interdiction de boire de l’alcool en rue les vendredis et samedis soir

Westmalle est une section de la commune de Malle qui compte quelque 16.000 habitants. Depuis quelques temps, les nuisances lors des sorties nocturnes se sont faites plus nombreuses et ont parfois dégénéré en bagarre. Des faits de vandalisme et de tapage nocturne sont aussi régulièrement constatés. La bourgmestre Sanne Van Looy (N-VA) a dès lors décidé de prendre une "mesure drastique".

Dès ce week-end, dans une partie du centre de Westmalle, il ne sera plus permis de consommer de l'alcool dans la rue les vendredi et samedi soir, entre 20h et 8h.

Récemment, la commune avait déjà pris certaines mesures. Des contrôles de police et des équipes de nettoyage supplémentaires avaient notamment été mis en place, mais cela n’a pas suffit à endiguer les nuisances. "Ces mesures ont certainement eu leur effet, mais la sécurité et la qualité de vie dans le quartier restent sous pression. C'est pourquoi nous introduisons cette interdiction ", commente Sanne Van Looy

"Boire un verre de vin sur la terrasse est toujours possible, bien sûr," précise la bourgmestre. "Il s'agit uniquement d'une interdiction dans l'espace public".

La commune envisage par ailleurs d'interdire la vente d'alcool dans les magasins de nuit. "Nous avons remarqué que cela entraîne également des désagréments lors de certains événements", explique Sanne Van Looy. "Nous avons donc modifié le règlement de police afin de pouvoir introduire une telle interdiction, si nécessaire".