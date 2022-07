900 enfants égarés l’été dernier à la Côte : la ministre Demir appelle les parents à les munir d’un bracelet

L'été dernier, près de 900 enfants se sont perdus sur la côte flamande. La plupart d'entre eux ne portaient pas de bracelet anti-perte. Pourtant, chaque année, le Service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre occidentale (IKWV) met quelque 750.000 bracelets à la disposition des touristes pour qu'ils y inscrivent leur nom et leur numéro de téléphone.

"Ces bracelets sont gratuits et sont disponibles partout, alors pourquoi courir le risque de perdre son enfant pendant des heures ? Non seulement c'est très mauvais pour votre cœur, mais beaucoup de sauveteurs ne peuvent pendant ce temps plus faire leur travail de base, qui consiste à garder un œil sur la ligne de flottaison", commente la ministre.

Zuhal Demir invite également les parents à convenir avec leurs enfants d'un point de reconnaissance clair et à les familiariser avec les sauveteurs.