La Fête de la Communauté flamande débute dès ce dimanche à Bruxelles

Dimanche, les flâneurs et curieuses se retrouveront à Anderlecht, Forest et Saint-Gilles pour des promenades à pied ou à vélo, des performances artistiques au musée d'art contemporain WIELS, une visite guidée du stade de l'Union Saint-Gilloise, des ateliers de danse sur la place de Bethléem et une fête à la piscine en plein air Flow, de retour jusqu'à la mi-septembre.

Après cet échauffement dominical, les activités culturelles se poursuivront lundi pour commémorer la Bataille des Éperons d'Or, en 1302 près de Courtrai, au cours de laquelle le comte de Flandre, avec l'aide des milices communales, l'emporta sur les troupes du roi de France.