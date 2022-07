La plage d'Ostende partiellement évacuée après la découverte d'une grenade, qui s'est avérée être une munition

L'objet a été trouvée vers midi par un touriste, sur la plage d'Oosteroever, à quelques centaines de mètres à l'est de l'Oostelijke Strekdam et près du Fort Napoléon. Le touriste a prévenu les secours et le Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs de l'armée (SEDEE) a été envoyé sur place.

Les baigneurs qui étaient présents ont tous été évacués et une zone de sécurité a été mise en place. Une fois sur les lieux, le SEDEE a constaté qu'il s'agissait d'une munition de guerre et non d'une grenade.

Aucune "opération de déminage" n'a de ce fait dû être mise en place et la reine des plages est à nouveau entièrement accessible.