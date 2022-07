2022, une année record pour les guêpes : voici comment éviter les piqûres

"Avec un printemps sec et un été chaud, il y a beaucoup de nids de guêpes et il y a aussi plus de nourriture pour les larves de guêpes", expliquent Jens D'Haeseleer et Win Vertommen de Natuurpunt. "Les nids se développent alors plus rapidement et les ouvrières sont actives plus tôt dans l'année. Toutefois, en cas de fortes tempêtes orageuses, certains nids pourraient être détruits".