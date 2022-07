Discours du 11 juillet : "La Flandre n'attendra pas passivement que la Constitution puisse être modifiée en 2024"

Le Parlement flamand souhaite "prendre les devants" au niveau institutionnel et réaliser un certain nombre de "gains rapides" institutionnels à l'approche des élections générales de 2024 et une éventuelle révision de la Constitution belge. C’est ce qu’a affirmé lundi la présidente de cette assemblée, Liesbeth Homans (N-VA), lors de son discours prononcé à Bruxelles à l'occasion de la fête de la Communauté flamande.