Fête du 11 juillet : Will Tura, Seppe Nobels, Michèle George et Peter Carmeliet décorés pour leur mérite

Le gouvernement flamand a décoré lundi, à l'occasion de la fête de la Communauté flamande, quatre personnalités: la cavalière Michèle George, le cancérologue Peter Carmeliet, le chef étoilé Seppe Nobels et le chanteur Will Tura. C'est la huitième fois que la Flandre récompense ainsi des personnes "particulièrement méritantes" et qui ont contribué à l'image positive de la communauté par leurs talents individuels exceptionnels.