Les pilotes belges de Ryanair annoncent une nouvelle grève le week-end du 23 et 24 juillet

Les pilotes de la compagnie Ryanair en Belgique et en France mèneront une nouvelle action de grève les samedi 23 et dimanche 24 juillet, a confirmé lundi Didier Lebbe, de la CNE, à l'agence Belga. Ils se sentent "méprisés" et attendent toujours une revalorisation salariale, a expliqué le syndicaliste.