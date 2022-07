Pour Jan Jambon, "la structure actuelle de l'Etat ne permet pas à la Flandre de se déployer"

Le ministre-président a évoqué l'organisation du marché du travail, le caractère abordable des pensions, les soins de santé, les problèmes au sein du système judiciaire, la question des migrations, l'immense problème énergétique - qui divisent selon lui les deux Communautés.



"Les visions entre le nord et le sud sont toujours très différentes. Tout le monde le reconnaît. Et personne ne nie que les choses ne peuvent pas continuer ainsi et que des réformes majeures sont donc nécessaires. Notamment pour sauvegarder notre prospérité et notre avenir", a déclaré Jan Jambon.