Une fuite de données révèle les pratiques douteuses d'Uber, en Belgique aussi

Les "Uber Files" sont le résultat d’une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique 'The Guardian' et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires - dont en Belgique les journaux 'Le Soir', 'De Tijd' ansi que l'hebdomadaire 'Knack'.

Depuis 2014, la société américaine est implantée dans la capitale belge, non sans s'attirer par la même occasion les foudres de toute une série d'acteurs, à commencer par les taxis "traditionnels" qui crient à la concurrence déloyale. Dans cette "guerre des taxis", tous les coups étaient permis, révèle une nouvelle enquête du ICIJ qui s'appuie sur des données partagées avec le consortium par le Guardian, lequel a en effet pu mettre la main sur plus de 124.000 documents internes à l'entreprise technologique, qui datent des années 2013 à 2017.