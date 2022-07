Abritée sur un toit, une famille de Pepinster a vu son quartier emporté par les eaux : "Notre maison nous manque"

A la mi-juillet 2021, un véritable torrent ravageait tout sur son passage dans plusieurs communes de Wallonie, faisant 39 morts et causant d'énormes dégâts matériels. Un an après, l'heure est encore à la reconstruction dans des communes wallonnes traumatisées. La VRT a rencontré une famille qui avait trouvé refuge sur un toit, avant d’être secourue de longues heures plus tard par des habitants et les services de secours (voir vidéo ci-dessous).