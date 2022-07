Les Rolling Stones fêtent leurs 60 ans de carrière au stade roi Baudouin

Après ce vibrant hommage, la musique a repris sa place, avec une ouverture de concert sur "Street Fighting Man". "Ca va Bruxelles?", a ensuite demandé Mick Jagger. L'illustre chanteur de 78 ans, qui reste infatigable sur scène, n'a pas manqué de faire quelques clins d'œil à la Belgique, s'adressant au public tantôt en néerlandais tantôt en français et faisant des références aux Diables, aux pralines et au stoemp.

Tout au long du concert, les quelque 48.000 personnes présentes dans le stade ont pu profiter de titres comme "Bitch", "Out of Time", "Beast of Burden" (choix du public de la soirée), "You Can't Always Get What You Want", "Honky Tonk Women", "Miss You", "Midnight Rambler", "Paint it Black", "Start Me Up", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" ou encore "Satisfaction".