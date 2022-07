Bredene introduit une consigne sur les bouteilles et les canettes pour réduire les déchets sur la plage

En tant que station balnéaire, Bredene est confrontée quotidiennement à de grandes quantités de déchets sur les plages. Elle souhaitait donc depuis longtemps introduire une consigne sur les bouteilles en plastique et les canettes.

Pendant la durée de cette expérience pilote, les contenants à usage unique vendus aux postes de plage 1, 2 et 3 de Bredene seront consignés. "L'emballage vide de la boisson achetée au Twins Surfclub et dans les bars des postes de plage 2 et 3 sera remboursé à hauteur de 0,20 d'euro s'il est rapporté, avec son autocollant unique, à la personne chargée de l'entretien des toilettes du même poste de plage", explique le bourgmestre de Bredene, Steve Vandenberghe (Vooruit).

Avec ce projet pilote, Bredene entend prouver au gouvernement flamand qu'une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique est utile. "C'est le seul moyen de réduire significativement les déchets sauvages. Cette méthode fonctionne et doit être instaurée. Nous devons non seulement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la propreté des plages et de la mer, mais aussi réduire les déchets dans notre vie quotidienne", conclut le bourgmestre.