Le nombre de cas de variole du singe signalés en Belgique passe de 168 à 224 en une semaine

Toutes les personnes porteuses connues du virus en Belgique sont des hommes, âgés de 20 à 65 ans: 125 en Flandre (55%), 64 à Bruxelles (34%) et 13 en Wallonie (11%). Presque tous les patients (93%) présentaient une éruption cutanée, et 72% d'entre eux présentaient également des symptômes généraux comme fièvre, malaise général et ganglions lymphatiques enflés.