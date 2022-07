Le roi et la reine à la rencontre des sinistrés, un an après les inondations en Wallonie

Un an, jour pour jour, après les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre et occasionné le décès de 39 personnes, le roi Philippe et la reine Mathilde étaient à Limbourg, jeudi matin, tout comme le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), le Premier ministre Alexander de Croo (Opên VLD) et le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar.