Les entreprises moins exigeantes sur les qualifications requises lors de recrutement

"Quel que soit le diplôme obtenu, il y a plus d'emplois à trouver", déclare Nadia Werkers, directrice du VOKA Anvers et Waasland. "Mais la demande de collaborateur formé professionnellement et techniquement augmente beaucoup plus."

Ainsi, il existe de nombreux exemples où un diplôme technique était autrefois exigé, alors qu'aujourd'hui une courte formation très spécifique suffit déjà. "Des coiffeurs se reconvertissent rapidement en personnel d'entretien, et pour devenir soudeur, une formation de courte durée chez Syntra suffit", ajoute Nadia Werkers.

Les employeurs sont désormais souvent ouverts aux candidats qui ne possèdent pas les qualifications requises. Les entreprises sont souvent prêtes à assurer elles-mêmes la formation. "Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les offres d’emploi et à venir discuter, même si vous n'avez pas le bon diplôme. Si les entreprises voient qu'il y a en vous une volonté d'apprendre et des capacités suffisantes, il y a des chances qu'elles soient heureuses de vous engager", conclut Nadia Werkers.