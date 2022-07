Trois zones de police du Limbourg testent un changement de look de leurs véhicules de patrouille

Dans trois zones de police du Limbourg, certains véhicules de patrouille vont changer de look. Les zones LaMa, Carma et Limburg Regio Hoofdstad (LRH) vont tester le marquage Battenburge composé de grandes zones quadrillées réfléchissantes de couleur jaune fluo et bleu foncé. Il s'agit d'un test qui se déroule depuis septembre de l'année dernière dans différentes zones de police en Belgique.