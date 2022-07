Pour la première fois un A400M belge participe au défilé aérien du 14 juillet

L'A400M belge fait partie d'un accord de coopération européen dans le cadre duquel la flotte d'avions cargo est partiellement déployée ensemble. De cette façon, tous les pays participants disposent d'une flotte flexible et peuvent optimiser et être plus efficaces dans le transport de marchandises. La France fait également partie de la coopération.

Le vol en formation exige une concentration et une précision extrêmes de la part des pilotes.

Voler en formation avec d'autres avions et hélicoptères nécessite une coordination extrême des pilotes. La vitesse du groupe total d'avions est déterminée par la vitesse la plus élevée de l'avion le plus lent. Les différents types doivent voler peu de temps après l'autre, à des altitudes différentes, et parfois avec de grandes différences de vitesse.