Sophie Wilmès quitte définitivement ses fonctions au sein du gouvernement fédéral

"La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas", a-t-elle commenté. "C'est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Je remercie du fond du cœur les très nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien. Je remercie aussi le Premier ministre et mes collègues fédéraux qui ont assuré la continuité du travail en mon absence. À eux, à la personne qui prendra le relais ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, je souhaite succès et persévérance pour faire aboutir les projets et les réformes dont notre pays a tant besoin."

L'ancienne Première ministre ne quitte pas pour autant la politique et reprendra à la rentrée son siège de députée fédérale, actuellement occupé par sa suppléante Nathalie Gilson. "Sophie Wilmès travaillera en étroite collaboration avec ses collègues parlementaires et la présidence du parti au bénéfice de son pays et de ses concitoyens", complète le communiqué.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a immédiatement tenu à "remercier chaleureusement Sophie Wilmès pour son engagement auprès des Belges et le dévouement à notre pays qu'elle a démontré ces dernières années". Selon lui, "le choix que pose aujourd'hui Sophie Wilmès est un choix courageux. C'est un choix à la hauteur de la personne qu'elle est, sincère. C'est un choix qui nous fait tous réfléchir au sens de la vie et qui nous rappelle ses priorités."